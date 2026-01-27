Sehmatal: Oberschule lädt zum Tag der offenen Tür ein

Annaberg
Was erwartet künftige Schüler? Beim Tag der offenen Tür in Sehmatal gibt es Einblicke in den Unterricht und die Ganztagsangebote – plus Beratung.
Die Oberschule Sehmatal lädt am Samstag, dem 31. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Wie die Schule mitteilte, können Interessierte von 10 bis 13 Uhr Unterrichtsfächer und Ganztagsangebote kennenlernen. Lehrkräfte und Schulleitung wollen zudem über schulorganisatorische Fragen und die Anmeldung für künftige Fünftklässler informieren....
