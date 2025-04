Seit sechs Wochen vermisst: Was die Polizei am Mittwoch im Erzgebirge vorhat

Erst mit drei Tagen Verzug hatte die Suche nach Stephanie M. begonnen. Die Polizei ging einem Zeugenhinweis aus dem Nachbarland nach. Der entscheidende Tipp?

Sechs Wochen ohne Lebenszeichen: Seit dem 4. Februar, an diesem Tag verließ sie ihre Wohnung in Ehrenfriedersdorf, wird Stephanie M. vermisst. Bange Stunden für die Familie der Erzgebirgerin. Das ungewisse Schicksal der Frau mit den halblangen roten Haaren berührt die Menschen – nicht nur in Ehrenfriedersdorf und in Thum, wo ihre Familie