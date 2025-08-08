Sichere Trinkwasserversorgung im Erzgebirge: Freistaat investiert 13 Millionen Euro

In den trockenen Jahren 2018 bis 2020 war mit Sorge auf die Talsperre Cranzahl geschaut worden. Seither wurde viel gebaut. Derzeit wird der Hanggraben saniert. Sind damit alle Probleme gelöst?

Etwa 71.000 Einwohner in 17 Orten zwischen Auerbach, Gelenau und Oberwiesenthal – einschließlich der Kreisstadt Annaberg-Buchholz – werden durch die Talsperre in Cranzahl mit Trinkwasser versorgt. Sie ist eine der wenigen Einzeltalsperren in Sachsen, ist also nicht in das Verbundsystem integriert. In die Sicherstellung der...