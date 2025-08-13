Sie wollen nur spielen? Warum im Erzgebirge zwei Männeln bei der „Freien Presse“ einziehen

Annaberg
Die „Freie Presse“ verwandelt sich beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in ein Haus der Wünsche. Es gibt an den fünf Tagen dort zauberhafte Dinge zu erleben.
Premiere: Die „Freie Presse“ ist beim Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix vom 20. bis zum 24. August mittendrin. Auch in ihrem Haus am Annaberger Markt gibt es an den fünf Festivaltagen zauberhafte Dinge zu erleben: ein Märchenprinz erzählt aus seinem Leben, eine kleine Hexe verrät ihr Geheimrezept für Buttermilch und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.