Simson-Fahrer und Sozius schwer verletzt – erneut schwerer Moped-Unfall im Erzgebirge

Bei einem Unfall am Mittwochabend sind zwei Jugendliche auf einem Moped schwer verletzt worden. Erst vor zwei Wochen hatte sich in Geyer ein Unfall ereignet. Der Mopedfahrer starb.

Erneut hat es einen schweren Unfall mit einem Moped gegeben. Dabei wurden am Mittwochabend in Elterlein zwei Jugendliche schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, wollten der 16-jährige Mopedfahrer wie auch die 60-jährige Fahrerin eines Pkw beide von der Zwönitzer Straße nach links auf...