Single-Wanderung in Oberwiesenthal: So trifft man auf nette Leute

Die Idee von Daisy Richter, seit Dezember neue Tourismusleiterin in Oberwiesenthal, eine Single-Wanderung anzubieten, kommt gut an. Am Sonntagmorgen fanden sich an der Gäste-Information der Stadt um die 60 Frauen und Männer ein. Für sie ging es auf einer vierstündigen Wanderung Richtung Kretzscham, von wo aus die Teilnehmer mit der Erzgebirgsbahn...