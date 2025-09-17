Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • "So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück

Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge. Bild: Kjell Riedel
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.

Es hat so gut geklungen: Im vorigen Herbst übernahm die Inter-Spa-Gruppe das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal. Wenig später meldete die deutschlandweit im Hotel- und Bäderbereich aktive Unternehmensgruppe mit Sitz in Stuttgart zudem die Übernahme des benachbarten Sportcenters am Fichtelberg. Verbunden war das jeweils mit der Ankündigung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
„Sie landen schneller hier, als Sie ‚Piep‘ sagen können“: Ein Besuch in der Wohnungslosen-Unterkunft von Chemnitz
Das Wohnprojekt auf der Heinrich-Schütz-Straße. Rechts der Blick in ein Nachtquartier.
Vorurteile, bürokratische Hürden, Hilflosigkeit – wen das Schicksal falsch trifft, kann es schnell aus der Bahn werfen. In diesem Wohnprojekt sollen Wohnungslose zurück ins Leben finden.
Cora Lantzsch
17.09.2025
3 min.
Gerettet im Erzgebirge: Heimatberg mit Seilbahn und Skihang kehrt an den Fichtelberg zurück
Der mechanische Winterberg ist in Oberwiesenthal wieder aufgebaut worden. Im Bild: Helmut Müller.
Ein mechanischer Winterberg ist dank Geyers Schnitzern und einem Thumer Handwerksmeister zurück im Oberwiesenthaler Panoramahotel. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Rückkehr.
Annett Honscha
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
25.04.2025
4 min.
Vom Animateur zum Hotelchef: Christian Wendt übernimmt in Oberwiesenthal
Christian Wendt ist seit wenigen Tagen Direktor des Panorama-Hotels in Oberwiesenthal.
Im Herbst hat ein Konzern mit Sitz in Stuttgart das Panorama-Hotel am Fichtelberg übernommen. Inzwischen wurde auch ein neuer Direktor gefunden. Der hat schon einiges erlebt.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel