"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück

Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.

Es hat so gut geklungen: Im vorigen Herbst übernahm die Inter-Spa-Gruppe das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal. Wenig später meldete die deutschlandweit im Hotel- und Bäderbereich aktive Unternehmensgruppe mit Sitz in Stuttgart zudem die Übernahme des benachbarten Sportcenters am Fichtelberg. Verbunden war das jeweils mit der Ankündigung...