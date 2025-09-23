Social-Media-Trend erfasst das Erzgebirge

Die Erzgebirger packt das Baumpflanz-Fieber. Grund ist eine Challenge – sprich Herausforderung –, die sich wie ein Kettenbrief rasant in den sozialen Medien verbreitet. Dabei ist nicht nur der Unterhaltungsfaktor groß.

Keine Sorge, bis Heiligabend sind es noch drei Monate. Trotzdem haben die Zweitklässlerinnen Mascha, Lisa Mai und Sham gemeinsam mit Pädagoginnen in Annaberg-Buchholz jüngst ein Weihnachtslied angestimmt. Dass im September „O Tannenbaum" in der Kita „Mäuseburg" gesungen wurde, hat aber einen Grund.