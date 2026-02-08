Sommer-Cocktailhit Limoncello schmeckt im Erzgebirge auch heiß

„Die Oberwiesenthaler sind wie Familie“, sagt Heide-Chef Tino Walcha beim Aprés-Ski am Fichtelberg. Seit zwei Jahrzehnten ist die Siebenlehner Obstkelterei einmal im Winter mit großem Aufgebot dabei. Wie schmeckt’s?

Tino Walcha ist ein Entertainer – ein guter Verkäufer sowieso. Zum Start ins Ferienwochenende schmiss der Mittelsachse die Aprés-Ski-Party an der Oberwiesenthaler Freilichtbühne. Übers Winterwetter wollen wir nicht reden: Wenigstens regnete es nicht. Aber selbst davon hätte sich Heide-Geschäftsführer Tino Walcha, einem Unternehmen in...