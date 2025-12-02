Sonderfahrten: Mit dem Dampfzug durchs Erzgebirge

Für den 6. und 7. Dezember lädt die Preßnitztalbahn zu historischen Zugfahrten ein. Stündlich dampfen die Züge durch das malerische Erzgebirge.

Die Preßnitztalbahn lädt für kommenden Samstag und Sonntag zu stündlichen Dampfzugfahrten zwischen Steinbach und Jöhstadt ein. Die erste Fahrt startet um 9.05 Uhr in Jöhstadt, die letzte um 17.05 Uhr. Ab Steinbach fahren die Züge von 10 bis 18 Uhr. Am Freitag gibt es zudem Nikolausfahrten, für die ab 16.40 Uhr noch Plätze verfügbar sind....