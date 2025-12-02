Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Preßnitztalbahn lädt zu Dampfzugfahrten zwischen Steinbach und Jöhstadt ein.
Die Preßnitztalbahn lädt zu Dampfzugfahrten zwischen Steinbach und Jöhstadt ein. Bild: Thomas Poth
Annaberg
Sonderfahrten: Mit dem Dampfzug durchs Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Für den 6. und 7. Dezember lädt die Preßnitztalbahn zu historischen Zugfahrten ein. Stündlich dampfen die Züge durch das malerische Erzgebirge.

Die Preßnitztalbahn lädt für kommenden Samstag und Sonntag zu stündlichen Dampfzugfahrten zwischen Steinbach und Jöhstadt ein. Die erste Fahrt startet um 9.05 Uhr in Jöhstadt, die letzte um 17.05 Uhr. Ab Steinbach fahren die Züge von 10 bis 18 Uhr. Am Freitag gibt es zudem Nikolausfahrten, für die ab 16.40 Uhr noch Plätze verfügbar sind....
