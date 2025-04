Spähtrupps für Erzgebirgskrimis im Erzgebirge unterwegs

In diesem Frühjahr sollen in und um Annaberg-Buchholz zwei weitere Folgen für die erfolgreiche ZDF-Reihe gedreht werden. Im Zuge der Vorbereitungen erhielt auch ein beliebtes Ausflugsziel in Frohnau Besuch.

Der Erzgebirgskrimi kehrt zurück ins Erzgebirge: Nach einem Ausflug in die Kulturhauptstadt Chemnitz – die Episode „Die letzte Note" läuft am 26. April im Fernsehen – werden in diesem Frühjahr in und um Annaberg-Buchholz gleich zwei weitere Erzgebirgskrimis gedreht.