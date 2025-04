Sparkassen-Filiale im Erzgebirge geschlossen: Was sich mit dem Umbau ändert

Der Standort des Geldinstituts am Markt in Annaberg-Buchholz ist seit Donnerstag geschlossen. Welche Bauarbeiten geplant sind und was sich ändern soll.

Die Erzgebirgssparkasse baut ihre Filiale am Marktplatz in Annaberg-Buchholz um. Die Handwerker haben bereits begonnen, weshalb der Standort seit Donnerstag geschlossen ist. „Aufgrund der umfassenden Arbeiten ist eine vorübergehende Schließung im April nicht zu vermeiden“, sagt Unternehmenssprecher Andreas Schmied. Noch bis voraussichtlich... Die Erzgebirgssparkasse baut ihre Filiale am Marktplatz in Annaberg-Buchholz um. Die Handwerker haben bereits begonnen, weshalb der Standort seit Donnerstag geschlossen ist. „Aufgrund der umfassenden Arbeiten ist eine vorübergehende Schließung im April nicht zu vermeiden“, sagt Unternehmenssprecher Andreas Schmied. Noch bis voraussichtlich...