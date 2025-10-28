Spendensammler aus dem Erzgebirge verpasst Top Ten knapp

Für den Deutschen Engagementpreis nominierte Kandidaten nehmen an einer Wahl zum Publikumspreis teil. Die ist nun beendet. Wie der Jahnsbacher Thomas Hänel abgeschnitten hat.

Der für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominierte Thomas Hänel hat in der Wahl zum Publikumspreis einen Platz unter den zehn Besten knapp verpasst. Der Jahnsbacher, der seit fast zehn Jahren ehrenamtlich Spenden für krebskranke Kinder und deren Familien sammelt, landete mit rund 1200 Stimmen auf Rang 12. Der Zehnte kam auf etwas mehr als...