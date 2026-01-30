„Sport-Milliarde“: Stadt im Erzgebirge will Schwimmhalle modernisieren

Annaberg
Den Wunsch gibt es schon länger. Nun wächst wieder die Hoffnung, dass das Großprojekt auch umgesetzt werden kann. Warum dringend Handlungsbedarf in der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz besteht.
Sie ist aus der Kreisstadt nicht wegzudenken: die Schwimmhalle „Atlantis“. 2025 nutzten 112.000 Besucher das Bad und die Saunalandschaft. Doch nach fast 35 Jahren in Betrieb ohne grundhafte Modernisierung befindet sich die Schwimmhalle mit 25-Meter-Becken und 53-Meter-Wasserrutsche samt Kinderbecken in einem stark sanierungsbedürftigen...
