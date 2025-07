Staatsstraße im Erzgebirge bleibt länger gesperrt

Bauarbeiten auf dem Zubringer S 268 in Scheibenberg ziehen sich in die Länge. Sie kommen zu zwei Langzeitbaustellen hinzu.

Eine Sperrung der S 268 in Scheibenberg dauert länger als geplant. Diese betrifft den Bereich zwischen der Bundesstraße 101 und dem Eichenweg. Eigentlich sollten die Bauarbeiten dort am Freitag enden. Laut Landratsamt bleibt die Staatsstraße in dem Abschnitt wegen Breitbandausbaus aber voraussichtlich bis zum 26. Juli weiter voll gesperrt. Eine...