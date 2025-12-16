MENÜ
Im Stadtzentrum von Geyer soll 2026 ein neuer Kinder- und Jugendtreff öffnen.
Im Stadtzentrum von Geyer soll 2026 ein neuer Kinder- und Jugendtreff öffnen. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Stadt im Erzgebirge baut ehemaligen Imbiss zu Kinder- und Jugendtreff um
Von Annett Honscha
In Geyer soll 2026 ein neues Angebot für 10- bis 18-Jährige starten. Was im Stadtzentrum geplant ist.

Die Stadt Geyer will 2026 einen neuen Kinder- und Jugendtreff im Zentrum eröffnen. Dafür sollen Räume im Haus des Gastes modernisiert und neu gestaltet werden. „Der Wunsch aus der Bevölkerung ist schon lange da“, sagt Bürgermeister Dirk Trommer (CDU).
