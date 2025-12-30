Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern

Annaberg
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Er gilt als bedeutender Vertreter der Aufklärung, war deutscher Schriftsteller und Pädagoge. Geboren wurde Christian Felix Weiße 1726 in Annaberg-Buchholz. Sein 300. Geburtstag im Januar des nächsten Jahres wäre also ein guter Anlass, einen entscheidenden Fehler zu korrigieren, dachten sich Schüler der nach ihm benannten Förderschule in der...
