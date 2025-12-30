MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt. Bild: Ronny Küttner
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.

Er gilt als bedeutender Vertreter der Aufklärung, war deutscher Schriftsteller und Pädagoge. Geboren wurde Christian Felix Weiße 1726 in Annaberg-Buchholz. Sein 300. Geburtstag im Januar des nächsten Jahres wäre also ein guter Anlass, einen entscheidenden Fehler zu korrigieren, dachten sich Schüler der nach ihm benannten Förderschule in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
4 min.
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Geldsegen in Arnsdorf: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.
Julia Czaja
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
12.12.2025
3 min.
Erzgebirge: Preise für Kita- und Hortessen in Annaberg-Buchholz werden erneut angehoben
Das Mittagessen für Kita- und Schulkinder in Annaberg-Buchholz wird wieder teurer.
Mit dem Jahreswechsel müssen Eltern in der Kreisstadt bereits mehr für die Kinderbetreuung bezahlen. Nun wird auch noch das Mittagessen teurer. Das schmeckt einigen im Stadtrat so gar nicht.
Patrick Herrl
29.12.2025
1 min.
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?
Heike Hubricht
06:00 Uhr
3 min.
Premiere und Abschied 2025: Zwei Olympiasieger verewigen sich an der legendären Oberwiesenthaler Medaillenwand
Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum.
Eine Langläuferin und ein Nordischer Kombinierer hatten in diesem Jahr besondere Auftritte im Wintersportmuseum K 3 am Fichtelberg. Die eine klebte zum ersten Mal Medaillenpünktchen, der andere zum letzten Mal.
Sandra Häfner
Mehr Artikel