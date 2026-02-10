MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Stadt im Erzgebirge investiert in alten Industriebau: Wie das Millionenprojekt vorangeht

Ein ehemaliger Industriebau in Geyer wird zu einem Stadt- und Vereinshaus umgebaut.
Ein ehemaliger Industriebau in Geyer wird zu einem Stadt- und Vereinshaus umgebaut. Bild: Ronny Küttner
Ein ehemaliger Industriebau in Geyer wird zu einem Stadt- und Vereinshaus umgebaut.
Ein ehemaliger Industriebau in Geyer wird zu einem Stadt- und Vereinshaus umgebaut. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Stadt im Erzgebirge investiert in alten Industriebau: Wie das Millionenprojekt vorangeht
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein altes Gebäude in Geyer wird zum Stadt- und Vereinshaus umgebaut. Das Ganze ist ein Millionenprojekt. Im Stadtzentrum geht es noch auf einer anderen Baustelle voran.

Die Stadt Geyer treibt ein Millionenprojekt voran. Für den Umbau des Gebäudes Ehrenfriedersdorfer Straße 20 – eines ehemaligen Industriebaus – können mit Zustimmung des Stadtrats umfangreiche weitere Arbeiten beginnen. Entstehen soll ein Stadt- und Vereinshaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
16.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge baut ehemaligen Imbiss zu Kinder- und Jugendtreff um
Im Stadtzentrum von Geyer soll 2026 ein neuer Kinder- und Jugendtreff öffnen.
In Geyer soll 2026 ein neues Angebot für 10- bis 18-Jährige starten. Was im Stadtzentrum geplant ist.
Annett Honscha
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
03.02.2026
3 min.
Freizeitbad im Erzgebirge knackt Besucherrekord mit fast 280.600 Gästen
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer.
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer laut Geschäftsführer „sensationell“. Ein Spitzenwert von 1999 wurde übertroffen. Wie weitere Pläne aussehen.
Annett Honscha
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel