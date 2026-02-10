Stadt im Erzgebirge investiert in alten Industriebau: Wie das Millionenprojekt vorangeht

Ein altes Gebäude in Geyer wird zum Stadt- und Vereinshaus umgebaut. Das Ganze ist ein Millionenprojekt. Im Stadtzentrum geht es noch auf einer anderen Baustelle voran.

Die Stadt Geyer treibt ein Millionenprojekt voran. Für den Umbau des Gebäudes Ehrenfriedersdorfer Straße 20 – eines ehemaligen Industriebaus – können mit Zustimmung des Stadtrats umfangreiche weitere Arbeiten beginnen. Entstehen soll ein Stadt- und Vereinshaus.