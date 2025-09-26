Stadt im Erzgebirge lehnt Mega-Solarpark ab

Mit großer Mehrheit spricht sich der Annaberg-Buchholzer Stadtrat gegen das Millionenprojekt an der B 95 aus. Das könnte enorme wirtschaftliche Folgen haben. Warum der Beschluss dennoch nichts anderes als ein symbolischer Akt ist.

Es kommt selten vor, dass eine Stadtratssitzung in Annaberg-Buchholz derart großes Interesse auf sich zieht. Im Zuschauerbereich ist kaum ein Platz frei. Unter den Bürgern: viele Anwohner aus dem Herzog-Georg-Ring, die von dem geplanten Mega-Solarpark auf einer angrenzenden Grünfläche direkt betroffen wären. Sie wollen von den Volksvertretern...