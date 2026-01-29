„Diese Atmosphäre gab es noch nie“: Entscheidung über neuen Solarpark im Erzgebirge

Annaberg
Der Rat von Thermalbad Wiesenbad hat den Entwurf für ein Millionenprojekt zwischen Wiesa und Annaberg abgelehnt. Die AfD hatte von außen gegen das Projekt mobil gemacht. Was der Investor dazu sagt.
Die Entscheidung war knapp: Mit einem Patt und einer Stimmenthaltung hat der Rat von Thermalbad Wiesenbad den Entwurf für einen 36 Hektar großen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg abgelehnt. Errichten will diesen das Unternehmen Solarsan. Sechs Räte stimmten für, sechs gegen den Entwurf des Bebauungsplans.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.