  • „Diese Atmosphäre gab es noch nie“: Entscheidung über neuen Solarpark im Erzgebirge

Ein Entwurf für einen neuen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg wurde abgelehnt.
Entgegen dem ursprünglichen Plan sollte der Solarpark linksseitig der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg kleiner ausfallen. Die Teilfläche an der Bundesstraße sollte entfallen. Das wurde auch bestätigt. Der gesamte Entwurf aber nicht.
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Bei Wiesa waren Module auf gut 21 Hektar geplant. Es ging um grünen Strom für die hiesige Region.
Entgegen dem ursprünglichen Plan sollte der Solarpark linksseitig der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg kleiner ausfallen. Die Teilfläche an der Bundesstraße sollte entfallen. Das wurde auch bestätigt. Der gesamte Entwurf aber nicht.
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Bei Wiesa waren Module auf gut 21 Hektar geplant. Es ging um grünen Strom für die hiesige Region.
Annaberg
„Diese Atmosphäre gab es noch nie“: Entscheidung über neuen Solarpark im Erzgebirge
Von Annett Honscha
Der Rat von Thermalbad Wiesenbad hat den Entwurf für ein Millionenprojekt zwischen Wiesa und Annaberg abgelehnt. Die AfD hatte von außen gegen das Projekt mobil gemacht. Was der Investor dazu sagt.

Die Entscheidung war knapp: Mit einem Patt und einer Stimmenthaltung hat der Rat von Thermalbad Wiesenbad den Entwurf für einen 36 Hektar großen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg abgelehnt. Errichten will diesen das Unternehmen Solarsan. Sechs Räte stimmten für, sechs gegen den Entwurf des Bebauungsplans.
