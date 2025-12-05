Plan für Mega-Solarpark im Erzgebirge geändert: Was der Entwurf nun vorsieht

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Ein Entwurf regelt die Details.
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Ein Entwurf regelt die Details. Bild: Sebastian Paul
Die ursprünglichen Pläne für den Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz sind geändert worden. Die rechte Teilfläche direkt an der B 95 soll komplett entfallen.
Die ursprünglichen Pläne für den Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz sind geändert worden. Die rechte Teilfläche direkt an der B 95 soll komplett entfallen. Bild: Bild: Solarsan GmbH
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Der Plan für die Anlage zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz ist geändert worden.
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Der Plan für die Anlage zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz ist geändert worden. Bild: Cinematographer - stock.adobe.com
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Ein Entwurf regelt die Details.
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Ein Entwurf regelt die Details. Bild: Sebastian Paul
Die ursprünglichen Pläne für den Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz sind geändert worden. Die rechte Teilfläche direkt an der B 95 soll komplett entfallen.
Die ursprünglichen Pläne für den Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz sind geändert worden. Die rechte Teilfläche direkt an der B 95 soll komplett entfallen. Bild: Bild: Solarsan GmbH
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Der Plan für die Anlage zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz ist geändert worden.
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Der Plan für die Anlage zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz ist geändert worden. Bild: Cinematographer - stock.adobe.com
Annaberg
Plan für Mega-Solarpark im Erzgebirge geändert: Was der Entwurf nun vorsieht
Redakteur
Von Annett Honscha
Ein Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Das hätte Auswirkungen auf die Sichtbarkeit. Wann die Entscheidung darüber fallen soll.

Ein geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll nicht mehr direkt an der B 95 liegen und deutlich kleiner ausfallen. Das geht aus dem Entwurf des Bebauungsplans hervor, der vor Kurzem im Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad vorgestellt worden ist. Eine Abstimmung darüber wurde noch einmal verschoben.
