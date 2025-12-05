Plan für Mega-Solarpark im Erzgebirge geändert: Was der Entwurf nun vorsieht

Ein Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Das hätte Auswirkungen auf die Sichtbarkeit. Wann die Entscheidung darüber fallen soll.

Ein geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll nicht mehr direkt an der B 95 liegen und deutlich kleiner ausfallen. Das geht aus dem Entwurf des Bebauungsplans hervor, der vor Kurzem im Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad vorgestellt worden ist. Eine Abstimmung darüber wurde noch einmal verschoben.