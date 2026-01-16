MENÜ
Die Debatte um einen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz geht weiter.
Bild: Sebastian Paul
Das Symbolfoto zeigt, wie ein Solarpark aussehen kann. Der bei Wiesa soll auf gut 21 Hektar entstehen.
Bild: Cinematographer - stock.adobe.com
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Die Teilfläche an der Bundesstraße soll entfallen.
Bild: Quelle Solarsan GmbH
Laut Bürgermeister Thomas Mey ist ein neues Verfahren für einen Bebauungsplan nicht notwendig. Das Foto zeigt ihn bei einem Vor-Ort-Termin für eine Umfrage zum Solarpark im vergangenen Jahr.
Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neue Hürden für Solarpark im Erzgebirge: Zwist um Planungsverfahren
Redakteur
Von Annett Honscha
Nach einer Entscheidung im Rat von Thermalbad Wiesenbad ist offen, wie es mit einem geplanten Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz weitergeht. Auslöser war ein Antrag. Welche Folgen das hat.

Für den Bau eines Solarparks zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz gibt es neue Hürden. Der Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad hat in der jüngsten Sitzung nicht wie vorgesehen über den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und weitere Punkte dazu abgestimmt. Diese wurden nach einem mehrheitlich beschlossenen Antrag von der Tagesordnung...
