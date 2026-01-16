Neue Hürden für Solarpark im Erzgebirge: Zwist um Planungsverfahren

Nach einer Entscheidung im Rat von Thermalbad Wiesenbad ist offen, wie es mit einem geplanten Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz weitergeht. Auslöser war ein Antrag. Welche Folgen das hat.

Für den Bau eines Solarparks zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz gibt es neue Hürden. Der Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad hat in der jüngsten Sitzung nicht wie vorgesehen über den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und weitere Punkte dazu abgestimmt. Diese wurden nach einem mehrheitlich beschlossenen Antrag von der Tagesordnung... Für den Bau eines Solarparks zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz gibt es neue Hürden. Der Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad hat in der jüngsten Sitzung nicht wie vorgesehen über den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und weitere Punkte dazu abgestimmt. Diese wurden nach einem mehrheitlich beschlossenen Antrag von der Tagesordnung...