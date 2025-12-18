MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Stadt im Erzgebirge öffnet Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende: Was ringsum noch geboten wird

Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird in die Bingestadt eingeladen.
Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird in die Bingestadt eingeladen. Bild: Archivfoto: Sebastian Paul
Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird in die Bingestadt eingeladen.
Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird in die Bingestadt eingeladen. Bild: Archivfoto: Sebastian Paul
Annaberg
Stadt im Erzgebirge öffnet Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende: Was ringsum noch geboten wird
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende heißt es „Geyer weihnachtet“. Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es weitere Angebote wie einen kleinen Mittelaltermarkt. Was Besucher erwartet.

Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird am Wochenende in die Bingestadt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmarkt auf den Terrassen am historischen Lotterhof gibt es weitere Angebote, die sich durch die Stadt ziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
12.12.2025
2 min.
Schnitzer im Erzgebirge zeigen Figuren für neue Ortspyramide
Ein Teil der Figuren für Geyers neue Ortspyramide wird im Schnitzerheim gezeigt.
Das Schnitzerheim Geyer öffnet an den Adventswochenenden und in den Zwischentagen für Besucher. Zu sehen sind auch mehrere Heimat- und Weihnachtsberge. Einer kam erst 2025 hinzu.
Annett Honscha
10.12.2025
4 min.
Rettung eines Denkmals im Erzgebirge: Sachsenweite Spendenaktion für Detail im Lotterhof
Rund 1,5 Millionen Euro sind dank Spenden und Zuschüssen bislang in die Sanierung des Lotterhofs investiert worden.
Ein Förderverein treibt die Sanierung des mehr als 450 Jahre alten Lotterhofs in Geyer voran. Gäste können ihn im Advent besuchen. Welche nächsten Schritte geplant sind.
Annett Honscha
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel