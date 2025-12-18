Stadt im Erzgebirge öffnet Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende: Was ringsum noch geboten wird

Annaberg
Am Wochenende heißt es „Geyer weihnachtet“. Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es weitere Angebote wie einen kleinen Mittelaltermarkt. Was Besucher erwartet.
Unter dem Motto „Geyer weihnachtet“ wird am Wochenende in die Bingestadt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmarkt auf den Terrassen am historischen Lotterhof gibt es weitere Angebote, die sich durch die Stadt ziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.