Der Verkehrsversuch in Frohnau, hier ein Symbolbild, soll bis 2. März dauern.
Der Verkehrsversuch in Frohnau, hier ein Symbolbild, soll bis 2. März dauern. Bild: Stefan Sauer/dpa
Annaberg
Stadt im Erzgebirge testet neue Verkehrsregeln in Ortsteil
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verkehrsversuch beginnt ab Montag im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau. Er dauert mehrere Monate. Welche Bereiche betroffen sind.

Neue Verkehrsregeln sollen ab Montag in mehreren Bereichen im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau gelten. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Verkehrsversuch zur Neuordnung der Tempo-30-Zone. Dieser ist bis 2. März vorgesehen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
