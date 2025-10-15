Stadt im Erzgebirge testet neue Verkehrsregeln in Ortsteil

Ein Verkehrsversuch beginnt ab Montag im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau. Er dauert mehrere Monate. Welche Bereiche betroffen sind.

Neue Verkehrsregeln sollen ab Montag in mehreren Bereichen im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau gelten. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Verkehrsversuch zur Neuordnung der Tempo-30-Zone. Dieser ist bis 2. März vorgesehen.