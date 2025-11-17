Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025

Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.

Der Baum steht, viele Buden auch: Nun hat die Stadt Annaberg-Buchholz auch ein erstes kulinarisches Detail für den Annaberger Weihnachtsmarkt verraten. Es geht um die jährlich wechselnde Suppe, die an verschiedenen Ständen mit eigenen Rezept-Varianten angeboten wird.