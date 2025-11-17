Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025

Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet.
Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.

Der Baum steht, viele Buden auch: Nun hat die Stadt Annaberg-Buchholz auch ein erstes kulinarisches Detail für den Annaberger Weihnachtsmarkt verraten. Es geht um die jährlich wechselnde Suppe, die an verschiedenen Ständen mit eigenen Rezept-Varianten angeboten wird.
