Stadtcafé, Grundschule, Alter Schlachthof: Hunderte Erzgebirger machen sich am Samstag über Baufortschritte schlau

Ob in Zschopau, Ehrenfriedersdorf oder Stollberg: Vielerorts werden geschichtsträchtige Gebäude auf Vordermann gebracht. Beim Tag der Städtebauförderung zogen sie zahlreiche Neugierige an.

Vom ehemaligen Stadtcafé bis hin zum Alten Schlachthof: Hunderte Erzgebirger haben sich am Samstag während des Tages der Städtebauförderung informiert, was sich in Sachen Sanierung markanter Gebäude tut. Auch Neubauprojekte zogen viele Neugierige an.