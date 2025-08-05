Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Stadtpark, Straßen, Feuerwehr: Das sind die wichtigsten Bauprojekte in Annaberg-Buchholz bis 2026

Kämmerin Anke Hanzlik kann mit Stolz verkünden, dass Annaberg-Buchholz noch zu den wenigen Kommunen gehört, die ihren Haushalt ausgleichen und dabei auch weiter Schulden abbauen können.
Kämmerin Anke Hanzlik kann mit Stolz verkünden, dass Annaberg-Buchholz noch zu den wenigen Kommunen gehört, die ihren Haushalt ausgleichen und dabei auch weiter Schulden abbauen können. Bild: Ronny Küttner
Kämmerin Anke Hanzlik kann mit Stolz verkünden, dass Annaberg-Buchholz noch zu den wenigen Kommunen gehört, die ihren Haushalt ausgleichen und dabei auch weiter Schulden abbauen können.
Kämmerin Anke Hanzlik kann mit Stolz verkünden, dass Annaberg-Buchholz noch zu den wenigen Kommunen gehört, die ihren Haushalt ausgleichen und dabei auch weiter Schulden abbauen können. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Stadtpark, Straßen, Feuerwehr: Das sind die wichtigsten Bauprojekte in Annaberg-Buchholz bis 2026
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In diesem und im nächsten Jahr sollen in Annaberg-Buchholz mehr als 21 Millionen Euro investiert werden. Kämmerin Anke Hanzlik spricht zudem von einem besonderen Haushalt. Vom Brandschutz über Straßenbau bis hin zu neuen Freizeitangeboten: „Freie Presse“ stellt die wichtigsten Projekte vor.

Immer mehr Kommunen in Deutschland stecken in immer größer werdenden finanziellen Schwierigkeiten. „Eine aktuelle Analyse des Deutschen Städtetags zeigt eine dramatische Situation der öffentlichen Haushalte in Gesamtdeutschland. Die verfügbaren Mittel reichen oft nicht, um gesetzlich fixierte Aufgaben abzudecken“, berichtet Anke Hanzlik....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.06.2025
1 min.
Neuer Blitzer im Erzgebirge beschädigt
Die beiden Blitzersäulen stehen an der B 95 kurz vor dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz.
Die erst Ende Februar in Betrieb gegangene Messanlage an der B 95 in Annaberg-Buchholz ist am Wochenende demoliert worden. Kann derzeit noch geblitzt werden?
Patrick Herrl
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
22.07.2025
4 min.
Der Kampf ums Geld: Ist die 133. Spielzeit im Annaberger Theater finanziell abgesichert?
Trotz zusätzlichen Geldes: Für die Erzgebirgische Philhamonie Aue gilt aktuell noch ein Haustarifvertrag.
Sachsens Doppelhaushalt ist beschlossen. Die Petition des Eduard-von-Winterstein-Theaters läuft trotzdem weiter. Denn für eine sichere langfristige Finanzierung fehlt noch ein wichtiger Baustein.
Antje Flath
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel