Startet bald ein Erzgebirger beim Eurovision Song Contest?

Das Erzgebirge feiert eine ultimative ESC-Party. Sänger Samuel Rösch könnte sich selbst eine Teilnahme vorstellen. Aber es gibt auch Kritik. Und was ist eigentlich mit Engel in Zivil?

Am Wochenende schaut Europa fern: Der 69. Eurovision Song Contest (ESC) flimmert über die Mattscheiben. Die Euphorie in Deutschland hält sich allerdings in Grenzen: Eine Gewinnchance von nur einem Prozent prognostizieren die ESC-Wettbüros für Abor & Tynna. Das Gesangsduo aus Österreich wird Deutschland am Wochenende bei dem Wettbewerb...