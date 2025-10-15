Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Organisator Sven Meyer hatte bei der Veranstaltung im Vorjahr selbst eine stattliche Parade seiner Fahrzeuge gleich neben der Bühne postiert.
Organisator Sven Meyer hatte bei der Veranstaltung im Vorjahr selbst eine stattliche Parade seiner Fahrzeuge gleich neben der Bühne postiert. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Organisator Sven Meyer hatte bei der Veranstaltung im Vorjahr selbst eine stattliche Parade seiner Fahrzeuge gleich neben der Bühne postiert.
Organisator Sven Meyer hatte bei der Veranstaltung im Vorjahr selbst eine stattliche Parade seiner Fahrzeuge gleich neben der Bühne postiert. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: Termin für Veranstaltung auf Kätplatz steht fest
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen Abend soll das Weihnachtsland bereits im November erstrahlen. Anmeldungen sind ab Donnerstag möglich.

Die Entscheidung ist gefallen: Für einen Abend wird das Weihnachtsland bereits Mitte November leuchten. Wie der Thumer Fuhrunternehmer Sven Meyer auf Anfrage von „Freie Presse“ bestätigte, wird es auch in diesem Jahr eine Veranstaltung der Trucker auf dem Annaberger Kätplatz geben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: E-Sports, Festival in Lost Place, Oktoberfest, Schätztag
Im alten Erzgebirgsbad in Thalheim findet am Wochenende ein Rave statt. Und noch einiges mehr.
E-Sports hält Einzug im Erzgebirge. Die heimische Sparkasse richtet ihren 1. E-Sport-Cup in Annaberg-Buchholz aus. Und es gibt noch eine Premiere.
unseren Redakteuren
01.10.2025
3 min.
Junges Theater im Erzgebirge: Spielclub zeigt deutschsprachige Erstaufführung
Johanna Fiedler und Griffin Weiß sind Theaternachwuchs im Spielclub „Backstage“.
„Unter der Milchstraße“ heißt die neue Inszenierung des Nachwuchses aus dem Eduard-von-Winterstein-Theater. Dabei geht es einmal mehr ums Erwachsenwerden.
Antje Flath
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel