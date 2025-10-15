Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: Termin für Veranstaltung auf Kätplatz steht fest

Für einen Abend soll das Weihnachtsland bereits im November erstrahlen. Anmeldungen sind ab Donnerstag möglich.

Die Entscheidung ist gefallen: Für einen Abend wird das Weihnachtsland bereits Mitte November leuchten. Wie der Thumer Fuhrunternehmer Sven Meyer auf Anfrage von „Freie Presse“ bestätigte, wird es auch in diesem Jahr eine Veranstaltung der Trucker auf dem Annaberger Kätplatz geben.