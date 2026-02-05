MENÜ
Stefanie Hertel, ihr Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross sind am Sonntag mir ihrem Country-Projekt im Kulturhaus Aue zu erleben.
Stefanie Hertel, ihr Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross sind am Sonntag mir ihrem Country-Projekt im Kulturhaus Aue zu erleben. Bild: Michael de Boer
Im Rothenthaler Haus der Begegnung gibt es am Sonntagnachmittag viel zum Thema Bergbau und Bernsteinzimmer zu hören.
Im Rothenthaler Haus der Begegnung gibt es am Sonntagnachmittag viel zum Thema Bergbau und Bernsteinzimmer zu hören. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Steine und Mineralien können Interessierte am Wochenende in der Marienberger Baldauf Villa nicht nur bewundern, sondern teilweise auch kaufen.
Steine und Mineralien können Interessierte am Wochenende in der Marienberger Baldauf Villa nicht nur bewundern, sondern teilweise auch kaufen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl/Archiv
Winterliche Bedingungen finden die Teilnehmer der Winterwanderung „Auer Schneekristall“ am Samstag vor.
Winterliche Bedingungen finden die Teilnehmer der Winterwanderung „Auer Schneekristall“ am Samstag vor. Bild: Johannes Geyer/dpa
An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal wird am Freitag gefeiert.
An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal wird am Freitag gefeiert. Bild: Ronny Küttner
Die Vorbereitungen für den Kultur-Drei-Klang in Hoheneck laufen – im Bild André Troll, Mitarbeiter in der Technik bei Phänomenia.
Die Vorbereitungen für den Kultur-Drei-Klang in Hoheneck laufen – im Bild André Troll, Mitarbeiter in der Technik bei Phänomenia. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
Stefanie Hertel in Aue – und fünf weitere Tipps fürs Erzgebirge-Wochenende
Von unseren Redakteuren
Von „New Country“ im Kulturhaus Aue über die Schneekristall-Wanderung bis zur Glühweinparty in Oberwiesenthal: Diese sechs Termine liefern Musik, Winter-Action und Rätselstoff – inklusive Bernsteinzimmer-Vortrag und Mineralienbörse.

Vortrag in Rothenthal: Die Morgenröthe-Fundgrube in Deutschkatharinenberg gilt als riesiges Grubenfeld – über 70 Hektar groß. Bergführer Klaus-Dieter Erber nimmt das Publikum im Haus der Begegnung Rothenthal mit auf eine „Bergbau-Zeitreise“ durch rund 400 Jahre Geschichte – inklusive der Legenden und offenen Fragen rund um die Suche...
