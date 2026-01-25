Steigfellmetzelei am Fichtelberg: „Die härtesten Bedingungen, die wir je hatten“

Start zur 5. Steigfellmetzelei. Da liegt das Starterfeld noch eng beieinander. Bild: Kjell Riedel

Im Verlauf des Rennens zog sich das Feld schnell auseinander. Bild: Robert Menzel

Dynamischer Start: Der spätere Sieger Fabian Schubmann (vorn) deutete schon zu Beginn an, dass er einiges vorhat. Nach dem Zieleinlauf lobte der Steigfellmetzelei-Neuling die besondere Atmosphäre der Veranstaltung. Bild: Kjell Riedel

An den Wechsel- und Verpflegungspunkten wurden die Aktiven von Helfern und Zuschauern begrüßt und angefeuert. Bild: Robert Menzel

Linda Pietschker trat zum ersten Mal zur Steigfellmetzelei an. Ihr Ziel: „Ankommen.“ Das schaffte die Chemnitzerin. Bild: Kjell Riedel

Die besten Frauen waren Susann Schubert (Platz 3), Isabelle Schöffl (Platz 1) und Kathleen Sobe (Platz 2/v. l.). Bild: Marcel Lohr

Als schnellste Männer erwiesen sich Ernst Schwarz (Platz 3), Fabian Schubmann (Platz 1) und Johannes Gerlof (Platz 2/v. l.). Bild: Marcel Lohr

Die Skier von Michael Härtwig sind mit modernen Tourenski nicht vergleichbar. Bild: Kjell Riedel

Michael Härtwig aus Geyer stellte sich der Steigfellmetzelei wie ein Skifahrer aus vergangenen Zeiten. Dafür gab es viel Lob. Da er eine Pudelmütze und keinen Helm trug, wurde er allerdings aus Sicherheitsgründen disqualifiziert. Bild: Kjell Riedel