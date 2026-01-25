Steigfellmetzelei am Fichtelberg: „Die härtesten Bedingungen, die wir je hatten“

MENÜ
Start zur 5. Steigfellmetzelei. Da liegt das Starterfeld noch eng beieinander.
Start zur 5. Steigfellmetzelei. Da liegt das Starterfeld noch eng beieinander. Bild: Kjell Riedel
Im Verlauf des Rennens zog sich das Feld schnell auseinander.
Im Verlauf des Rennens zog sich das Feld schnell auseinander. Bild: Robert Menzel
Dynamischer Start: Der spätere Sieger Fabian Schubmann (vorn) deutete schon zu Beginn an, dass er einiges vorhat. Nach dem Zieleinlauf lobte der Steigfellmetzelei-Neuling die besondere Atmosphäre der Veranstaltung.
Dynamischer Start: Der spätere Sieger Fabian Schubmann (vorn) deutete schon zu Beginn an, dass er einiges vorhat. Nach dem Zieleinlauf lobte der Steigfellmetzelei-Neuling die besondere Atmosphäre der Veranstaltung. Bild: Kjell Riedel
An den Wechsel- und Verpflegungspunkten wurden die Aktiven von Helfern und Zuschauern begrüßt und angefeuert.
An den Wechsel- und Verpflegungspunkten wurden die Aktiven von Helfern und Zuschauern begrüßt und angefeuert. Bild: Robert Menzel
Linda Pietschker trat zum ersten Mal zur Steigfellmetzelei an. Ihr Ziel: „Ankommen.“ Das schaffte die Chemnitzerin.
Linda Pietschker trat zum ersten Mal zur Steigfellmetzelei an. Ihr Ziel: „Ankommen.“ Das schaffte die Chemnitzerin. Bild: Kjell Riedel
Die besten Frauen waren Susann Schubert (Platz 3), Isabelle Schöffl (Platz 1) und Kathleen Sobe (Platz 2/v. l.).
Die besten Frauen waren Susann Schubert (Platz 3), Isabelle Schöffl (Platz 1) und Kathleen Sobe (Platz 2/v. l.). Bild: Marcel Lohr
Als schnellste Männer erwiesen sich Ernst Schwarz (Platz 3), Fabian Schubmann (Platz 1) und Johannes Gerlof (Platz 2/v. l.).
Als schnellste Männer erwiesen sich Ernst Schwarz (Platz 3), Fabian Schubmann (Platz 1) und Johannes Gerlof (Platz 2/v. l.). Bild: Marcel Lohr
Die Skier von Michael Härtwig sind mit modernen Tourenski nicht vergleichbar.
Die Skier von Michael Härtwig sind mit modernen Tourenski nicht vergleichbar. Bild: Kjell Riedel
Michael Härtwig aus Geyer stellte sich der Steigfellmetzelei wie ein Skifahrer aus vergangenen Zeiten. Dafür gab es viel Lob. Da er eine Pudelmütze und keinen Helm trug, wurde er allerdings aus Sicherheitsgründen disqualifiziert.
Michael Härtwig aus Geyer stellte sich der Steigfellmetzelei wie ein Skifahrer aus vergangenen Zeiten. Dafür gab es viel Lob. Da er eine Pudelmütze und keinen Helm trug, wurde er allerdings aus Sicherheitsgründen disqualifiziert. Bild: Kjell Riedel
Organisationschef Martin Lützendorf machte auch als Moderator und Anheizer eine gute Figur.
Organisationschef Martin Lützendorf machte auch als Moderator und Anheizer eine gute Figur. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Steigfellmetzelei am Fichtelberg: „Die härtesten Bedingungen, die wir je hatten“
Redakteur
Von Kjell Riedel
Das Extrem-Event für Skitourengeher in Oberwiesenthal ist längst weit über die Fichtelberg-Region hinaus berühmt und berüchtigt. Die fünfte Auflage der Schinderei im Erzgebirge forderte die Teilnehmer besonders.

1672 Höhenmeter auf 17 Kilometern: „Das Maximum, was an diesem Berg möglich ist, um eure Oberschenkel zum Glühen zu bringen.“ So haben es die Veranstalter der Steigfellmetzelei in Oberwiesenthal versprochen. Genau das wurde den 108 Startern am Sonnabend auch geboten. Die Steigfellmetzelei am Fichtelberg ist und bleibt auch nach ihrer 5....
