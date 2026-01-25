Steigfellmetzelei am Fichtelberg: „Die härtesten Bedingungen, die wir je hatten“

Annaberg
Das Extrem-Event für Skitourengeher in Oberwiesenthal ist längst weit über die Fichtelberg-Region hinaus berühmt und berüchtigt. Die fünfte Auflage der Schinderei im Erzgebirge forderte die Teilnehmer besonders.
1672 Höhenmeter auf 17 Kilometern: „Das Maximum, was an diesem Berg möglich ist, um eure Oberschenkel zum Glühen zu bringen.“ So haben es die Veranstalter der Steigfellmetzelei in Oberwiesenthal versprochen. Genau das wurde den 108 Startern am Sonnabend auch geboten. Die Steigfellmetzelei am Fichtelberg ist und bleibt auch nach ihrer 5....
