Steuersenkungen ab 2026 – Das sagen Gastronomen aus dem Erzgebirge zu den Plänen

Annaberg
Das Bundeskabinett hat dem Gesetzentwurf zugestimmt, zu dem die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie gehört. Stimmen Bundesrat und Bundestag zu, sinken die Steuern. Wie reagieren Gastronomen im Erzgebirge?
Sie war schon Teil des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD: die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Jetzt hat ein Gesetzentwurf das Bundeskabinett passiert. Die Steuer auf Speisen, die im Restaurant bestellt und gegessen werden, soll ab 2026 statt 19 Prozent nur noch 7 Prozent betragen.
