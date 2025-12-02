Streit um Solarprojekt im Erzgebirge: Gemeinderäte bleiben trotz Gegenwind ihrer Linie treu

Annaberg
Nach dem Grundsatzbeschluss haben nun auch alle Einzelbeschlüsse zum Vorhaben eines ortsansässigen Unternehmens mehrheitlich das Gremium passiert. Eine finale Entscheidung ist das aber noch nicht.
Der Streit geht weiter: In Sehmatal reißen die Diskussionen um das aktuelle Solarprojekt nicht ab. Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde darüber kontrovers diskutiert – wie bereits im Oktober. Insbesondere die vier anwesenden Mitglieder der neu gebildeten AfD-Fraktion argumentierten auch dieses Mal vehement gegen das Projekt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.