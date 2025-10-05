Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es gab am Samstag und in der Nacht zum Sonntag einige Sturmschäden, verletzt wurde laut Polizei aber niemand (Symbolbild).
Es gab am Samstag und in der Nacht zum Sonntag einige Sturmschäden, verletzt wurde laut Polizei aber niemand (Symbolbild). Bild: Ellen Liebner/Archiv
Annaberg
Sturm fegt übers Erzgebirge: Bäume und Bauzäune stürzen um
Von Joseph Wenzel, Katrin Hofmann
Anhören
Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Am Wochenende kam es zu sturmbedingten Schäden, und die Fichtelberg-Schwebebahn fuhr eingeschränkt. Die Warnung gilt bis Montag.

Tief „Detlef“ sorgt seit dem Wochenende über Mitteldeutschland für teils schwere Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag deshalb eine amtliche Warnung ausgegeben, die nach wie vor gilt.
