Sturm fegt übers Erzgebirge: Bäume und Bauzäune stürzen um

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Am Wochenende kam es zu sturmbedingten Schäden, und die Fichtelberg-Schwebebahn fuhr eingeschränkt. Die Warnung gilt bis Montag.

Tief „Detlef" sorgt seit dem Wochenende über Mitteldeutschland für teils schwere Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag deshalb eine amtliche Warnung ausgegeben, die nach wie vor gilt.