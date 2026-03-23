„Superbequem und supergünstig“ – Neue Flixbus-Verbindungen im Erzgebirge

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Ein Flixbus unmittelbar vor dem Stopp in Annaberg-Buchholz. Die Haltestelle befindet sich an der Geyersdorfer Straße in der Nähe der „Alten Brauerei“.
Ein Flixbus unmittelbar vor dem Stopp in Annaberg-Buchholz. Die Haltestelle befindet sich an der Geyersdorfer Straße in der Nähe der „Alten Brauerei“. Foto: Kjell Riedel
Die Linie startet am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin und führt über Dresden, Chemnitz und das Erzgebirge nach Prag und weiter bis nach Ostrava. Wer die gesamte Strecke fährt, ist – bei verzögerungsfreier Tour – gut 13 Stunden unterwegs.
Die Linie startet am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin und führt über Dresden, Chemnitz und das Erzgebirge nach Prag und weiter bis nach Ostrava. Wer die gesamte Strecke fährt, ist – bei verzögerungsfreier Tour – gut 13 Stunden unterwegs. Foto: Kjell Riedel
Stopp mit Blick zum Fichtelberg: In Oberwiesenthal halten die Flixbusse auf den Parkplatz P1 an der Annaberger Straße.
Stopp mit Blick zum Fichtelberg: In Oberwiesenthal halten die Flixbusse auf den Parkplatz P1 an der Annaberger Straße. Foto: Robert Menzel
Ein Flixbus unmittelbar vor dem Stopp in Annaberg-Buchholz. Die Haltestelle befindet sich an der Geyersdorfer Straße in der Nähe der „Alten Brauerei“.
Ein Flixbus unmittelbar vor dem Stopp in Annaberg-Buchholz. Die Haltestelle befindet sich an der Geyersdorfer Straße in der Nähe der „Alten Brauerei“. Foto: Kjell Riedel
Die Linie startet am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin und führt über Dresden, Chemnitz und das Erzgebirge nach Prag und weiter bis nach Ostrava. Wer die gesamte Strecke fährt, ist – bei verzögerungsfreier Tour – gut 13 Stunden unterwegs.
Die Linie startet am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin und führt über Dresden, Chemnitz und das Erzgebirge nach Prag und weiter bis nach Ostrava. Wer die gesamte Strecke fährt, ist – bei verzögerungsfreier Tour – gut 13 Stunden unterwegs. Foto: Kjell Riedel
Stopp mit Blick zum Fichtelberg: In Oberwiesenthal halten die Flixbusse auf den Parkplatz P1 an der Annaberger Straße.
Stopp mit Blick zum Fichtelberg: In Oberwiesenthal halten die Flixbusse auf den Parkplatz P1 an der Annaberger Straße. Foto: Robert Menzel
Annaberg
„Superbequem und supergünstig“ – Neue Flixbus-Verbindungen im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
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Der Fernbusanbieter hat sein Netz erweitert. Von Annaberg und Oberwiesenthal aus geht es nun ohne Umsteigen beispielsweise nach Prag und Berlin. Das finden nicht nur die Bürgermeister gut.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Berlin oder Prag: für Erzgebirger meist eine Odyssee. Für Menschen in und um Annaberg-Buchholz sowie Oberwiesenthal gibt es jetzt einen Lichtblick. Seit Monatsbeginn halten in diesen beiden Städten Flixbusse und bieten Fernbusverbindungen nach Berlin und Tschechien an.
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