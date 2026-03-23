„Superbequem und supergünstig“ – Neue Flixbus-Verbindungen im Erzgebirge

Annaberg
Der Fernbusanbieter hat sein Netz erweitert. Von Annaberg und Oberwiesenthal aus geht es nun ohne Umsteigen beispielsweise nach Prag und Berlin. Das finden nicht nur die Bürgermeister gut.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Berlin oder Prag: für Erzgebirger meist eine Odyssee. Für Menschen in und um Annaberg-Buchholz sowie Oberwiesenthal gibt es jetzt einen Lichtblick. Seit Monatsbeginn halten in diesen beiden Städten Flixbusse und bieten Fernbusverbindungen nach Berlin und Tschechien an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.