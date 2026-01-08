Tanken in Tschechien: Wie Autofahrer im Erzgebirge richtig sparen können

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eva Maria Mayerhoefer tankt immer in Tschechien. So auch am Donnerstag in Vejprty (Weipert). Autofahrer sparen aktuell zum Teil erheblich.
Eva Maria Mayerhoefer tankt immer in Tschechien. So auch am Donnerstag in Vejprty (Weipert). Autofahrer sparen aktuell zum Teil erheblich. Bild: Ronny Küttner
Der Vergleich: Die Spritpreise am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Annaberger SB-Tankstelle und in Vejprty (Weipert) direkt hinter dem Grenzübergang in Bärenstein.
Der Vergleich: Die Spritpreise am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Annaberger SB-Tankstelle und in Vejprty (Weipert) direkt hinter dem Grenzübergang in Bärenstein. Bild: Ronny Küttner
10 Cent und mehr: An der Tankstelle bei Brandov (Brandau) liegt der Literpreis für Kraftstoff deutlich unter dem Angebot in Olbernhau auf der deutschen Seite der Grenze.
10 Cent und mehr: An der Tankstelle bei Brandov (Brandau) liegt der Literpreis für Kraftstoff deutlich unter dem Angebot in Olbernhau auf der deutschen Seite der Grenze. Bild: Kristian Hahn
Am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt sparten Dieselfahrer am Donnerstagmittag 12 Cent pro Liter.
Am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt sparten Dieselfahrer am Donnerstagmittag 12 Cent pro Liter. Bild: Niko Mutschmann
Eva Maria Mayerhoefer tankt immer in Tschechien. So auch am Donnerstag in Vejprty (Weipert). Autofahrer sparen aktuell zum Teil erheblich.
Eva Maria Mayerhoefer tankt immer in Tschechien. So auch am Donnerstag in Vejprty (Weipert). Autofahrer sparen aktuell zum Teil erheblich. Bild: Ronny Küttner
Der Vergleich: Die Spritpreise am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Annaberger SB-Tankstelle und in Vejprty (Weipert) direkt hinter dem Grenzübergang in Bärenstein.
Der Vergleich: Die Spritpreise am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Annaberger SB-Tankstelle und in Vejprty (Weipert) direkt hinter dem Grenzübergang in Bärenstein. Bild: Ronny Küttner
10 Cent und mehr: An der Tankstelle bei Brandov (Brandau) liegt der Literpreis für Kraftstoff deutlich unter dem Angebot in Olbernhau auf der deutschen Seite der Grenze.
10 Cent und mehr: An der Tankstelle bei Brandov (Brandau) liegt der Literpreis für Kraftstoff deutlich unter dem Angebot in Olbernhau auf der deutschen Seite der Grenze. Bild: Kristian Hahn
Am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt sparten Dieselfahrer am Donnerstagmittag 12 Cent pro Liter.
Am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt sparten Dieselfahrer am Donnerstagmittag 12 Cent pro Liter. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Tanken in Tschechien: Wie Autofahrer im Erzgebirge richtig sparen können
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem erneuten Anstieg der CO2-Steuer ist auch der Sprit in Deutschland zum Jahreswechsel teurer geworden. Lohnt es sich wieder, jenseits der Grenze zu tanken? Eins vorweg: Der Preisunterschied ist zum Teil erheblich. Doch nicht überall und zu jeder Uhrzeit.

Lohnt sich für Erzgebirger wieder ein Tanktrip nach Tschechien? Vor dem Jahreswechsel betrug der Preisunterschied an Zapfsäulen direkt hinter der Grenze manchmal weniger als 10 Cent. Doch mit dem erneuten Anstieg der CO2-Steuer ist auch der Sprit in Deutschland wieder teurer geworden. „Freie Presse“ hat daher am Donnerstag den großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
06.01.2026
4 min.
Benzinpreis-Check an Grenztankstellen des Vogtlands: Lohnt sich ein Tanktrip nach Tschechien?
Preischeck hinter dem Grenzübergang Klingenthal am Dienstag. Hier befinden sich drei Tankstellen.
Mit der Benzinpreiserhöhung durch die CO2-Steuer in Deutschland zum Jahreswechsel rückt das Tanken in Tschechien wieder mehr in den Fokus. „Freie Presse“ hat sich Preistableaus hinter der Grenze angeschaut - und erhebliche Unterschiede festgestellt.
Tino Beyer
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel