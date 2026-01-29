Tannenberg: Theaseum lädt zu zauberhaftem Tag der offenen Tür ein

Shows, Führungen, Magiemuseum: Das Zaubertheater Theaseum in Tannenberg öffnet am 31. Januar zum Tag der offenen Tür. Zu sehen sind auch Originale bekannter Magier.

Das Zaubertheater Theaseum in Tannenberg eröffnet nach eigenen Angaben sein Jubiläumsjahr mit einem Tag der offenen Tür. Das teilte das Zaubertheater Theaseum in einer Pressemitteilung mit. Am Samstag öffnet das Haus in der Unteren Dorfstraße 4 von 13 bis 17 Uhr für Kinder, Familien und alle Interessierte.