MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tag der offenen Tür im Tannenberger Theaseum.
Tag der offenen Tür im Tannenberger Theaseum. Bild: Ronny Küttner/photoron/Archiv
Tag der offenen Tür im Tannenberger Theaseum.
Tag der offenen Tür im Tannenberger Theaseum. Bild: Ronny Küttner/photoron/Archiv
Annaberg
Tannenberg: Theaseum lädt zu zauberhaftem Tag der offenen Tür ein
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Shows, Führungen, Magiemuseum: Das Zaubertheater Theaseum in Tannenberg öffnet am 31. Januar zum Tag der offenen Tür. Zu sehen sind auch Originale bekannter Magier.

Das Zaubertheater Theaseum in Tannenberg eröffnet nach eigenen Angaben sein Jubiläumsjahr mit einem Tag der offenen Tür. Das teilte das Zaubertheater Theaseum in einer Pressemitteilung mit. Am Samstag öffnet das Haus in der Unteren Dorfstraße 4 von 13 bis 17 Uhr für Kinder, Familien und alle Interessierte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
19:27 Uhr
3 min.
Einzug in Dschungelcamp: Nicht jeder mag den Bettnachbarn
Die Bewohner des Dschungelcamps wohnen seit dem zweiten Tag alle zusammen.
17 Tage wollen 12 Promis in einem Camp in Australien ausharren, um am Ende hoffentlich als Dschungelkönig nach Deutschland zurückzukehren. Zu Beginn sind Insekten für einige nicht das unangenehmste.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
12:30 Uhr
1 min.
Sehmatal: Oberschule lädt zum Tag der offenen Tür ein
Mitarbeitende der Oberschule Sehmatal stellen Fächer und Angebote vor.
Was erwartet künftige Schüler? Beim Tag der offenen Tür in Sehmatal gibt es Einblicke in den Unterricht und die Ganztagsangebote – plus Beratung.
Farhard Salmanian
02.12.2025
4 min.
Hier liegt Magie in der Luft: Zauberer aus dem Erzgebirge feiert mit seinem Theater Jubiläum
Jo Everest auf seiner Bühne in Tannenberg. Zwei scharfe Klingen, und schon ist sein Arm zerteilt.
Menschen verzaubern: Das nimmt ein Erzgebirger seit mehr als 30 Jahren wortwörtlich. Mit einem eigenen Theater und Museum hat sich Jens-Uwe Günzel alias Jo Everest seinen Herzenswunsch erfüllt.
Robby Schubert
Mehr Artikel