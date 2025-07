Telefonbetrüger im Erzgebirge erneut erfolgreich: Diesmal trifft es einen 37-jährigen Mann

Obwohl der Mann während des Gesprächs misstrauisch wurde und die Polizei kontaktierte, entstand bei ihm Schaden. Die Polizei rät einmal mehr zur Vorsicht.

Annaberg-Buchholz.

Ein 37-jähriger Mann hat am Montagabend in Annaberg-Buchholz einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhalten, dass eine unberechtigte Abbuchung stattgefunden hätte. Um diese rückgängig zu machen, sollte er eine übermittelte Start-Tan in seinem Tan-Generator eingeben. Als dem Angerufenen das komisch vorkam, rief er parallel die Polizei an, die ihm riet, das Gespräch zu beenden. Anschließend stellte er fest, dass von seinem Konto rund 6500 Euro abgebucht wurden. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen sowie die Bank anzurufen. Vor allem jedoch am Telefon keine Tan zu übermitteln und niemals unüberlegt einen Auftrag per Tan-Verfahren freizugeben. (mb)