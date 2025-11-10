Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach zwei Wintern ohne Preiserhöhung werden auch am Fichtelberg die Skitickets teurer.
Nach zwei Wintern ohne Preiserhöhung werden auch am Fichtelberg die Skitickets teurer.
Annaberg
Teurer Winterspaß: Wie Erzgebirger auf die Preise für Skitickets reagieren
Von Ramona Schwabe, André März und Patrick Herrl
Nach zwei Wintern ohne Preiserhöhung wird das Skifahren am Fichtelberg teurer. Auch am benachbarten Keilberg auf tschechischer Seite steigen die Ticketpreise. Warum in Oberwiesenthal künftig sogar Skilangläufer mehr bezahlen müssen.

Wintersport ist ein teures Vergnügen. In den Alpen kostet ein Tagesskipass inzwischen mitunter mehr als 80 Euro. Davon sind die Skigebiete im Erzgebirge noch weit entfernt. Dennoch: Nach zwei Saisons ohne Preiserhöhung wird auch am Fichtelberg in diesem Jahr eine Preisgrenze geknackt, am tschechischen Keilberg sogar an der 50-Euro-Marke...
