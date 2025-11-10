Teurer Winterspaß: Wie Erzgebirger auf die Preise für Skitickets reagieren

Nach zwei Wintern ohne Preiserhöhung wird das Skifahren am Fichtelberg teurer. Auch am benachbarten Keilberg auf tschechischer Seite steigen die Ticketpreise. Warum in Oberwiesenthal künftig sogar Skilangläufer mehr bezahlen müssen.

Wintersport ist ein teures Vergnügen. In den Alpen kostet ein Tagesskipass inzwischen mitunter mehr als 80 Euro. Davon sind die Skigebiete im Erzgebirge noch weit entfernt. Dennoch: Nach zwei Saisons ohne Preiserhöhung wird auch am Fichtelberg in diesem Jahr eine Preisgrenze geknackt, am tschechischen Keilberg sogar an der 50-Euro-Marke...