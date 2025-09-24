Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere.
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere. Bild: Dirk Rückschloss
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere.
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere. Bild: Dirk Rückschloss
Annaberg
Theater im Erzgebirge: Das Drama mit den Politikern
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Schillers „Maria Stuart“ bringt das Schauspielensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters am Samstag die erste Premiere auf die Bühne. Aber warum ergibt dabei nicht alles einen Sinn?

Politische Interessen, die wichtiger sind als Frieden und Krieg, als Leben und Tod, als Glück und Zufriedenheit. Der Stoff, den Friedrich Schillers in seinem Drama „Maria Stuart“ verarbeitet hat, das im Juni 1800 im Weimarer Hoftheater seine Uraufführung erlebt hat, erscheint aktueller denn je. Das Schauspiel hat am Samstagabend im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
3 min.
Schiller im Erzgebirge: Warum 500 Jahre alter politischer Zündstoff noch immer aktuell ist
Jan Holtappels (rechts) arbeitet mit seinem neuen, (noch) kleinen Laienensemble.
Regisseur Jan Holtappels inszeniert für die neue Spielzeit im Theater unter anderem „Maria Stuart“. Er verbindet den historischen Stoff mit Gegenwartslyrik, die dadaistische Züge erkennen lässt.
Antje Flath
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
19.09.2025
2 min.
„Vorhang auf“ im Erzgebirge: Theater in Annaberg eröffnet die 133. Spielzeit
Die Spielzeit beginnt in Annaberg mit „Ewig jung“. Das Publikum liebt diese Komödie.
Mit künstlerischen und kulinarischen Kostproben macht das Eduard-von-Winterstein-Theater neugierig auf die neue Saison. Am Sonntag bestimmt allerdings erst einmal das Grauen die Szenerie.
Antje Flath
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel