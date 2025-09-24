Theater im Erzgebirge: Das Drama mit den Politikern

Annaberg
Mit Schillers „Maria Stuart“ bringt das Schauspielensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters am Samstag die erste Premiere auf die Bühne. Aber warum ergibt dabei nicht alles einen Sinn?
Politische Interessen, die wichtiger sind als Frieden und Krieg, als Leben und Tod, als Glück und Zufriedenheit. Der Stoff, den Friedrich Schillers in seinem Drama „Maria Stuart“ verarbeitet hat, das im Juni 1800 im Weimarer Hoftheater seine Uraufführung erlebt hat, erscheint aktueller denn je. Das Schauspiel hat am Samstagabend im...
