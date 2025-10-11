Tod eines Mopedfahrers im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft nennt neues Detail

Fünf Monate sind seit dem tödlichen Unfall in Geyer vergangen. Jetzt liegt das unfallanalytische Gutachten vor. Können die Ermittlungen abgeschlossen werden?

Wer war schuld? Es ist wohl diese eine Frage, die Hinterbliebene nach einem tödlichen Unfall beschäftigt. So auch im Fall des tragischen Tods eines 17-jährigen Mopedfahrers am 8. Mai in Geyer. Nun liegt das unfallanalytische Gutachten vor. Das bestätigt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart – auf wiederholte Nachfrage von „Freie Presse"....