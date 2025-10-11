Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Stadtzentrum von Geyer starb am 8. Mai ein 17-jähriger Mopedfahrer.
Im Stadtzentrum von Geyer starb am 8. Mai ein 17-jähriger Mopedfahrer. Bild: Katrin Kablau
Im Stadtzentrum von Geyer starb am 8. Mai ein 17-jähriger Mopedfahrer.
Im Stadtzentrum von Geyer starb am 8. Mai ein 17-jähriger Mopedfahrer. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Tod eines Mopedfahrers im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft nennt neues Detail
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Monate sind seit dem tödlichen Unfall in Geyer vergangen. Jetzt liegt das unfallanalytische Gutachten vor. Können die Ermittlungen abgeschlossen werden?

Wer war schuld? Es ist wohl diese eine Frage, die Hinterbliebene nach einem tödlichen Unfall beschäftigt. So auch im Fall des tragischen Tods eines 17-jährigen Mopedfahrers am 8. Mai in Geyer. Nun liegt das unfallanalytische Gutachten vor. Das bestätigt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart – auf wiederholte Nachfrage von „Freie Presse“....
