Tödlicher Arbeitsunfall im Erzgebirge: Prozess um Tod eines 21-Jährigen

Am Amtsgericht Marienberg beginnt nächste Woche der Prozess um einen tragischen Arbeitsunfall bei einer Firma in Geyersdorf. Ein Mitarbeiter muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten.

Was genau hat sich am Morgen des 28. Mai vergangenen Jahres in einer Firmenhalle im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Geyersdorf zugetragen? Um diese Frage dreht sich ein Prozess, der nächste Woche am Amtsgericht Marienberg verhandelt wird. An diesem Tag ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben kam. Ein...