Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mitarbeiter einer Firma aus Geyersdorf muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten.
Ein Mitarbeiter einer Firma aus Geyersdorf muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten. Bild: Picture Alliance/dpa
Ein Mitarbeiter einer Firma aus Geyersdorf muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten.
Ein Mitarbeiter einer Firma aus Geyersdorf muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten. Bild: Picture Alliance/dpa
Annaberg
Tödlicher Arbeitsunfall im Erzgebirge: Prozess um Tod eines 21-Jährigen
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Amtsgericht Marienberg beginnt nächste Woche der Prozess um einen tragischen Arbeitsunfall bei einer Firma in Geyersdorf. Ein Mitarbeiter muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten.

Was genau hat sich am Morgen des 28. Mai vergangenen Jahres in einer Firmenhalle im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Geyersdorf zugetragen? Um diese Frage dreht sich ein Prozess, der nächste Woche am Amtsgericht Marienberg verhandelt wird. An diesem Tag ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben kam. Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
03.11.2025
2 min.
Erzgebirge: Mitfahrbänke sollen Mobilität verbessern
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.
Auf Initiative des Ortschaftsrates von Geyersdorf sind zwei Mitfahrbänke in der Kreisstadt entstanden. Eine Lösung für ein bislang nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebundenes Wohngebiet.
Patrick Herrl
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel