Tödlicher Arbeitsunfall im Erzgebirge: Schwere Vorwürfe gegen Firma

Am Amtsgericht Marienberg hat der Prozess um einen tragischen Arbeitsunfall in Annaberg-Buchholz begonnen, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben kam. Auf der Anklagebank sitzt ein Mitarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Es ist kein gewöhnlicher Prozess, der in diesen Tagen am Amtsgericht Marienberg verhandelt wird. Großes öffentliches Interesse, ein Ortstermin außerhalb des Gerichtssaals und fast ein Dutzend Zeugen zum Auftakt der Hauptverhandlung: Es sei ein besonderes Verfahren zu einem emotionalen Fall, für das sich der Richter ausschließlich die Woche... Es ist kein gewöhnlicher Prozess, der in diesen Tagen am Amtsgericht Marienberg verhandelt wird. Großes öffentliches Interesse, ein Ortstermin außerhalb des Gerichtssaals und fast ein Dutzend Zeugen zum Auftakt der Hauptverhandlung: Es sei ein besonderes Verfahren zu einem emotionalen Fall, für das sich der Richter ausschließlich die Woche...