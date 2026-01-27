MENÜ
Vor dem Marienberger Amtsgericht muss ein tragischer Unfall verhandelt werden.
Vor dem Marienberger Amtsgericht muss ein tragischer Unfall verhandelt werden.
Annaberg
Tödlicher Mopedunfall im Erzgebirge: Autofahrer vor Gericht
Redakteur
Von Katrin Kablau
Am 8. Mai des vergangenen Jahres ist in Geyer ein 17-Jähriger nach einem Unfall gestorben. Zur Ruhe kommen weder seine Familie noch der am Unfall beteiligte Autofahrer.

Ein junger Mensch ist getötet worden. Der 17-Jährige starb im Mai des vergangenen Jahres noch an der Unfallstelle. Nun muss sich ein Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten. Nach Abschluss des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens spricht die Staatsanwaltschaft von einem Mitverschulden. Das unfallanalytische...
Mehr Artikel