Tödlicher Mopedunfall im Erzgebirge: Autofahrer vor Gericht

Am 8. Mai des vergangenen Jahres ist in Geyer ein 17-Jähriger nach einem Unfall gestorben. Zur Ruhe kommen weder seine Familie noch der am Unfall beteiligte Autofahrer.

Ein junger Mensch ist getötet worden. Der 17-Jährige starb im Mai des vergangenen Jahres noch an der Unfallstelle. Nun muss sich ein Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten. Nach Abschluss des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens spricht die Staatsanwaltschaft von einem Mitverschulden. Das unfallanalytische...