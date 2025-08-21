Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Fahrzeuge kollidierten zwischen Kühberg und Annaberg frontal miteinander. Bild: Niko Mutschmann
Die beiden Fahrzeuge kollidierten zwischen Kühberg und Annaberg frontal miteinander. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Tödlicher Unfall auf B 95 im Erzgebirge: Polizei nennt Details
Von Patrick Herrl, Joseph Wenzel
Ein Frontalcrash hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 95 nahe Annaberg-Buchholz ereignet. Eine 29-Jährige kam dabei ums Leben.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 95 nahe Annaberg-Buchholz zugetragen. Dabei wurden eine 29-Jährige getötet und vier weitere Personen schwer verletzt.
