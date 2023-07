Tödlicher Verkehrsunfall in Oberwiesenthal: 19-Jähriger erliegt an Unfallstelle seinen Verletzungen

Der Hondafahrer überholt ausgangs einer Rechtskurve einen Pkw und kollidiert mit entgegenkommendem Transporter. Auch dessen Fahrer wird schwer verletzt.

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am zeitigen Mittwochabend auf der Bundesstraße 95 in Oberwiesenthal gegeben. Laut Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz ereignete er sich gegen 17.20 Uhr in Fahrtrichtung Annaberg-Buchholz ausgangs einer Rechtskurve.

Ein 19-Jähriger Hondafahrer hatte dort einen Pkw Rover überholt (Fahrerin: 24) und war dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes Transporter (Fahrer: 43) kollidiert. Der Honda-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Pkw Rover, der von dem 19-Jährigen überholt worden war, erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Durch den Unfall hatten sich zudem Fahrzeugteile gelöst, die den Pkw Renault einer hinter dem Mercedes Transporter fahrenden 30-Jährigen trafen. Dessen Fahrerin blieb allerdings unverletzt.

Nur am Pkw Rover gab es laut Polizei-Sprecherin keinen Fahrzeugschaden, die anderen beteiligten Fahrzeuge wurden alle beschädigt. Der Pkw Honda und der Mercedes Transporter mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Laut Polizei war die B 95 bis 21.50 Uhr voll gesperrt. (vh)