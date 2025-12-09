Tödliches Unglück unter Tage im Erzgebirge: Bergmann verurteilt

Bei einem schweren Arbeitsunfall in 300 Metern Tiefe im Bergwerk Niederschlag ist ein Kumpel ums Leben gekommen. Nun musste sich ein Arbeitskollege vor Gericht wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten.

Es sei nur ein kleiner Fehler gewesen – aber mit dramatischen Folgen, sagte der Staatsanwalt. Bei einem schweren Unglück unter Tage im Erzgebirge war ein Bergmann ums Leben gekommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätte der tödliche Unfall im Bergwerk Niederschlag verhindert werden können. Am Dienstag hat sich daher ein Kumpel vor dem...