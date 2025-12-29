MENÜ
Böller und Raketen sind in Boží Dar (Gottesgab) zu Silvester nicht erlaubt.
Böller und Raketen sind in Boží Dar (Gottesgab) zu Silvester nicht erlaubt. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Annaberg
Totales Böllerverbot: Stadt im Erzgebirge untersagt Feuerwerk zu Silvester
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Die Kleinstadt Boží Dar im tschechischen Teil des Erzgebirges hat für den Jahreswechsel Pyrotechnik aller Art verboten.

Die Kleinstadt Boží Dar (Gottesgab) hat Feuerwerk und Böller zum Jahreswechsel verboten. Das teilt die Kommune auf ihren Kanälen in den sozialen Medien mit. Zuerst haben das tschechische Medienportal novinky.cz und die Regionalzeitung Deník darüber berichtet.
