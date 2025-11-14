Trauer im Sehmatal: Gemeinderat gedenkt verstorbenem Bauamtsleiter

Fast 25 Jahre hat Ulli Küchler die Baumaßnahmen in der Gemeinde gemanagt. Mit nur 57 Jahren ist er gestorben. Er hinterlässt in der Verwaltung eine große Lücke – nicht nur fachlich.

Trauer im Sehmatal: Der langjährige Bauamtsleiter Ulli Küchler ist Ende Oktober verstorben. Der Schock darüber sitzt auch bei Bürgermeister Sebastian Nestler (Freie Wähler Bürgerforum) und den Beschäftigten in der kommunalen Verwaltung noch tief. Das ist zur Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend deutlich geworden. „Dieser Verlust... Trauer im Sehmatal: Der langjährige Bauamtsleiter Ulli Küchler ist Ende Oktober verstorben. Der Schock darüber sitzt auch bei Bürgermeister Sebastian Nestler (Freie Wähler Bürgerforum) und den Beschäftigten in der kommunalen Verwaltung noch tief. Das ist zur Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend deutlich geworden. „Dieser Verlust...