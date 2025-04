Trotz Sorgen: Stadt im Erzgebirge investiert Millionenbetrag in alten Industriebau

Die Stadt Geyer will ein Gebäude des ehemaligen Gerätewerks zum Stadt- und Vereinshaus umbauen. Der Bauhof befindet sich schon darin. In einem anderen Fall hilft eine Erbschaft.

Die Stadt Geyer will in den nächsten beiden Jahren ein baufälliges Gebäude zu einem Stadt- und Vereinshaus umbauen. In dem Objekt an der Ehrenfriedersdorfer Straße 20, das hinter der Privaten Oberschule steht, ist bereits der städtische Bauhof untergebracht. Laut Bürgermeister Dirk Trommer (CDU) ist es in großen Teilen unsaniert. Daher will...